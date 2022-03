UP’ Université Populaire : “L’interculturalité” Mairie de Colomiers, 19 mars 2022, Colomiers.

UP’ Université Populaire : “L’interculturalité”

du samedi 19 mars au vendredi 24 juin à Mairie de Colomiers

### **Up’ Colomiers, c’est parti !** En proposant une Université Populaire, la Ville de Colomiers s’engage pour l’éducation populaire, l’accès à la culture et aux savoirs qui permettent l’épanouissement de tous et à tout âge. **Du 19 mars au 24 juin, Up’ Colomiers vous invite à vous questionner et échanger autour d’un premier cycle sur l’interculturalité “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble”**. Conférences, échanges, ateliers linguistiques, culinaires, ciné-débat… Le programme sera riche en rencontres et en connaissances. Autant d’occasions propices aux échanges et au développement du lien social. Conférence “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble” —————————————————— ### **Samedi 19 mars à 16h au Pavillon blanc Henri-Molina** Les rencontres interculturelles : “Faire ensemble pour mieux vivre ensemble” avec Valentin El Sayed, Maître de conférences en psychologie interculturelle, Université Toulouse Jean-Jaurès. La conférence sera suivie d’un **échange avec le public et d’un concert des Musiques du monde par Mama Godillot** * Entrée libre, Apéritif offert par la Ville de Colomiers Ciné-débat “Ils sont vivants” —————————– ### **Mercredi 23 mars à 20h30** Cinéma Grand Central-Véo **Projection du film “Ils sont vivants”, de Jérémie Elkaïm**, suivie d’un **débat animé** par Valentin El Sayed Synopsis : Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays. * Entrée libre Rencontre-Atelier “Réseaux sociaux” ———————————– ### **Samedi 23 avril à 16h **Pavillon blanc Henri-Molina **”L’interculturalité à l’ère du numérique : les réseaux sociaux sont-ils vraiment sociaux ?”** Avec la participation d’un chercheur qui prend pour sujet les réseaux sociaux. * En partenariat avec le **Quai des Savoirs** * Tout public – Entrée libre Atelier linguistique “Le Café des langues” —————————————— ### **Samedi 14 Mai 2022, 15h à 18h** Maison citoyenne du Seycheron et Terminus des Prétentieux Le Café des langues : espace d’échange linguistique pour découvrir et, ou converser dans une langue étrangère animé par des bénévoles de langue natale espagnole, anglaise, chinoise… Intervention de Valentin El Sayed sur **”l’impact des langues dans le rapport à l’autre.”** Cet atelier est organisé en créneau par langue. Le planning sera communiqué lors de l’inscription. * Places limitées – Inscription obligatoire à partir du 25/04 universite-populaire@mairie-colomiers.fr Atelier culinaire —————– ### **Mardi 14 juin 2022, 10h** Maison citoyenne des Ramassiers La recette du citoyen : atelier culinaire mettant en avant une recette proposée et préparée par des habitantes investies dans le projet “Nos saveurs d’ici et d’ailleurs” de la Maison citoyenne St-Exupery En collaboration avec la Maison citoyenne des Ramassiers et le Lab’ Culinaire. Intervention de Valentin El Sayed : **”La cuisine, repère et vecteur d’interculturalité”** Atelier à suivre de chez vous via un lien internet qui vous sera envoyé ou en présentiel depuis une Maison citoyenne * Places limitées – Sur inscription à partir du 03/06 universite-populaire@mairie-colomiers.fr Rencontre, échange —————— ### **Vendredi 24 juin 2022, 14h Lac du Perget ** à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean **”L’histoire du feu dans le monde, son rôle dans les différents pays, l’approche interculturelle de la perception du feu”** Intervention de Valentin El Sayed Participation à la construction du bûcher de la Saint-Jean avec les membres de la Fédération associative columérine * Entrée libre Renseignements, réservation, inscription —————————————- Contacter par mail : universite-populaire@mairie-colomiers.fr **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc Henri-Molina Maisons citoyennes Terminus des prétentieux Grand Central – Véo Lac du Perget

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



