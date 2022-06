Up Town Music School, 23 juin 2022, .

Up Town Music School

2022-06-23 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-24

16 16 Mesdames et Messieurs, le concert de fin d’année de la Up Town Music School est de retour !



Et cette année pour la reprise, nous avons vu les choses en grand : ce n’est pas un, mais bien un double concert que nos élèves et notre équipe de profs vous proposent.

Le grand final dans la mythique salle de l’Espace Julien après les tours de chauffe au Molotov et durant nos ateliers.



2 soirs, 2 concerts différents !

Plus de 300 élèves sur scène en 2 jours, du rock, de la pop, de la soul, du funk, du blues, du reggae, du jazz, du metal, de la folk… Il y en aura pour tout les goûts au travers de deux setlists spécialement concoctées et mijotées tout au long de l’année par notre équipe de 20 professeurs.

Are you ready for a good time ?

Concerts de fin d’année Up Town Music School. rRndez-vous les 23 et 24 juin à L’Espace Julien.

