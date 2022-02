Up Town Music Band #6 Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Up Town Music Band #6 Marseille 6e Arrondissement, 27 février 2022, Marseille 6e Arrondissement. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

2022-02-27 18:30:00

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement 5 5 Après 2 ans, les soirées Up Town Music Band sont de retour !

Le concept n’a pas changé, 2h de live concoctées par l’équipe de profs de l’école avec quelques uns de nos élèves en guest !



Venez passer un bon moment avec nous, danser et boire des coups.

