Le Molotov, le dimanche 27 février à 18:30

Après 2 ans, les soirées Up Town Music Band sont de retour ! Le concept n’a pas changé, 2h de live concoctées par l’équipe de profs de l’école avec quelques uns de nos élèves en guest! Venez passer un bon moment avec nous, danser et boire des coups. Avec Arnaud Modena (guitare), Lucas Derrez (guitare/chant), Adam Derrez (basse), Capu Trotobas (chant), Haïkel Ouzahrir (guitare), Eléonore Begueria (violoncelle), Carl Charrin (batterie), Hugo Modena (batterie), Florent Sallen (batterie), Thomas Le Quellec (piano/sax), Mathilde Long (piano), Appolonie Sinko (chant), Thery Alam (piano), Julien Amiel (guitare),Rémi Bernard (guitare), Jonathan Chambel (batterie), Yoan Bourgoin (chant)

5€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-02-27T18:30:00 2022-02-27T23:00:00

