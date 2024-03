Up Town Music Band 14 Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, dimanche 17 mars 2024.

Up Town Music Band 14 Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 17 mars pour la soirée Up Town Music Band #14.

Venez passer un bon moment au Molotov accompagné de 2h de musique live par les profs et les élèves de la Up Town Music School !



Située en plein cœur de Marseille, aux pieds de la Bonne Mère, l’école de musique Up. Town met en avant le plaisir de jouer en groupe, une pratique bien souvent mise de côté par les écoles de musique « traditionnelles ».

Avec un cursus d’apprentissage basé sur le plaisir et le partage, l’école incite tout au long de l’année, lors des différents stages et concerts, les élèves à jouer avec d’autres musiciens complémentaires. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 18:30:00

fin : 2024-03-17

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

