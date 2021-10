Brest Océanopolis,Brest Brest, Finistère Up & Space 2021 Océanopolis,Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Océanopolis, Brest, le vendredi 19 novembre

Vous travaillez pour les secteurs de l’Agriculture, de la Défense ou du Maritime. Venez découvrir comment les technologies/données spatiales peuvent améliorer vos produits/services ! **Le matin,** découvrez quelles opportunités d’innovation le spatial peut vous offrir dans 3 domaines d’application clés en région Bretagne avec des keynotes d’acteurs régionaux et nationaux : * Maritime * Agriculture * Défense * Retour sur les 3 ans de l[‘ESA BIC Nord France](https://www.esabicnord.fr/). **L’après-midi :** * Participez à des rencontres avec des acteurs du spatial : entreprises du domaine (ArianeGroup, Météo France etc), structures référentes (CNES), et structures d’accompagnement (Morespace, ESA BIC Nord France, GIS Bretel), * Assistez au Pitch Day Bretagne dans le cadre du plan de relance spatial. eOdyn, Reeferpulse et Unseenlabs pitcheront pour tenter de remporter des fonds supplémentaires afin de booster leurs activités.

Gratuit, sur inscription

Vous êtes une start-up qui souhaite trouver de nouvelles sources d’innovation ? Océanopolis,Brest Océanopolis, port du moulin blanc, brest Brest Finistère

2021-11-19T08:30:00 2021-11-19T16:30:00

