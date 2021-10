UP CONFERENCES : LE SPORT POUR CHANGER LES REGARDS La Bellevilloise, 18 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 18 octobre 2021

de 18h50 à 20h45

gratuit

Up Conférences à La Bellevilloise lundi 18 octobre 2021.

Facilitatrice de vie sociale, la pratique sportive est essentielle pour l’équilibre et l’épanouissement personnel de chaque être humain. En France, 18% de la population vit au quotidien avec un handicap physique ou mental. Les personnes en situation de handicap peinent encore à être considérées comme les autres, et se retrouvent confrontées à un manque d’équipements et de soutien. Quant à son exposition médiatique, le handisport ne représente que 0,9% des programmes sportifs diffusés.

Malgré ces obstacles, les athlètes handisport affirment haut et fort leurs différences en relevant des défis sportifs au quotidien.

Dans la continuité de son partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024, le Crédit Coopératif s’associe à Mouvement UP pour contribuer à changer les regards sur les sportifs en situation de handicap, et qu’ils soient considérés, eux aussi comme des héros du quotidien.

NOS INVITÉ.E.S :

Ingénieur de formation, Michaël DELAY est aujourd’hui le coordinateur des programmes déployés par l’ONG PLAY International (GROUPE SOS) sur le sol français. À travers des activités de formations, l’association accompagne et outille des animateurs, des enseignants ou encore des éducateurs afin qu’ils puissent utiliser des jeux sportifs pour sensibiliser des enfants sur des thématiques de vivre-ensemble, comme celle du handicap ou de santé. Son rôle au sein de l’ONG est d’assurer la mise en œuvre des différentes activités et de contribuer à l’évaluation de leur impact auprès des bénéficiaires.

Timothée ADOLPHE est un athlète paralympique de haut niveau, malvoyant de naissance et aveugle depuis ses 19 ans. Recordman du monde en sprint sur 60m et champion du monde sur 400m, il est médaillé d’argent des Jeux de Tokyo 2020. Il intervient également en tant que conférencier sur les sujets liés au handicap et à la performance. Accompagné de Jeffrey LAMI, guide handisport, avec un beau palmarès sur 400m notamment champion d’Europe 2021 et champion du monde 2019.

Sandrine DESTOUCHES, Vice Présidente Communication et Partenariat, représente La Fédération Française du Sport Adaptée (FFSA) qui organise, développe, coordonne et contrôle la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Il s’agit de personnes ayant une déficience intellectuelle légère, moyenne ou profonde à laquelle peuvent être associés des handicaps physiques ou sensoriels (personnes polyhandicapées), ou bien des troubles psychiques.

Timothée ADOLPHE crée l’association Les Yeux du Son avec 2 amis nonvoyants ou déficients auditifs. Elle a pour objectif de permettre aux personnes déficientes visuelles de pratiquer de façon autonome différentes activités culturelles et sportives afin de faciliter leur intégration dans la société. Dans ce cadre, l’association s’attache notamment au développement de jeux vidéos accessibles et inclusifs.

Vous pourrez tester le jeu à la fin de la conférence.

Ouverture des portes : 18h50

Début de la conférence : 19h15

Le pass sanitaire est obligatoire et sera contrôlé à l’entrée

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

