2022-12-04 15:00:00 – 2023-04-07 18:00:00

Côtes-d’Armor L’UnVsti Event est le festival international de HIP-HOP de Saint-Brieuc. Il fait partie du top 5 des plus gros battles en France et Europe avec un format unique et original.

En effet, ça fait près de 15 ans que l’association UnVsti propose un concept novateur qui allie show et performance . La soirée sera ponctuée par plusieurs moments forts :

Le Baby-Battle International de -12 ans en 1vs1 (unique en Bretagne !) Les nouveautés 2022 :

1 vs 1 B-Girl international

1 vs 1 B-Boy international Sans oublier le fameux :

