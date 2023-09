Untitled (Holding horizon) Le Carreau du Temple Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de 15h00 à 18h00

Du mercredi 25 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

Présentée pour la première fois en France, une expérience unique de trois heures où cinq danseur·euses créent une dynamique qui interroge le désir queer, la désorientation et la collectivité !

Untitled (Holding Horizon) est une invocation, à la fois actuelle et intemporelle, de gestes, rencontres et affects de communs queer. Cette chorégraphie prolonge les recherches d’Alex Baczyński-Jenkins autour des structures et des politiques du désir.

Pris dans l’élan de leurs mouvements à la fois sensuels et isolés, baignés dans des lumières monochromes, cinq interprètes scintillent et tournoient à travers l’espace et le temps. Leur danse part du « box-step » – un pas que l’on retrouve dans de nombreuses danses de bal – pour faire surgir l’intime dans une subtile chorégraphie du désir qui émerge de la dynamique changeante des relations, du jeu avec soi-même et de son interdépendance avec les autres, en explorant les dimensions physiques et affectives du contact.

S’adaptant aux variations de lumière et de son, arrangés en direct, les répétitions et les retours perpétuels des danseuses et danseurs produisent des perceptions et des associations en constante mutation : le souvenir d’une rave party, une assemblée spectrale, une fête et un deuil, un rassemblement militant, une fantaisie pastorale où la synchronisation, le plaisir et le sentiment d’appartenance coexistent avec la désorientation, la contrainte et le sentiment de perte.

Reposant sur une expérience de longue durée, cette pièce de trois heures permet au public d’entrer, de quitter l’espace et d’y retourner tout au long de la performance.

Avec le Festival d’Automne à Paris

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/Z73QDCDX +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/Z73QDCDX

© Riccardo Banfi Untitled (Holding Horizon) – Alex Baczyński-Jenkins