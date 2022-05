Until Life – Guillaume Mazauric, 4 juin 2022 14:00, Nantes.

Du 4 juin au 23 juillet 2022, RDV présente : UNTIL LIFE, une exposition de l’artiste plasticien Guillaume Mazauric, lauréat du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes en 2018.

Vernissage le vendredi 3 juin à partir de 18h.

Rencontre avec l’artiste les samedis 11 juin et 9 juillet de 15h à 18h.

Qu’est-ce qu’une image ? Et que charrient les images qui déferlent quotidiennement sur nous ? Ces questions, que posent depuis une vingtaine d’années les visual studies, invitent à considérer l’image non pas uniquement en termes d’objet ou de signification, mais de relations avec la société dans laquelle elle est produite. Si l’on a longtemps qualifié l’oeuvre d’un.e artiste par sa technique, force est de constater que son medium est désormais plus que son matériel, plus que son message : il est l’ensemble des pratiques qui rendent possible son émergence, c’est- à-dire non seulement la toile et la peinture, le châssis, l’atelier, la galerie, le musée, le système marchand ou la critique, mais il s’enrichit aussi en profondeur des mutations mêmes du régime visuel contemporain.

Ces évolutions de la notion d’image sont au coeur des recherches de Guillaume Mazauric. Depuis cinq ans, l’artiste s’approprie, de manière pratique et critique, certains outils et technologies de fabrication des images : il puise dans l’histoire de l’art, par l’emploi de techniques traditionnelles, mais aussi dans l’actualité, par l’emploi et la veille sur les technologies les plus innovantes en termes de production d’images. Ce double prisme caractérise ses dernières expérimentations picturales, qui portent sur les notions de ressemblance, de vraisemblance et de narration qui ont à toutes époques fortement imprégné les formes de l’art (tableaux, photographies, films, etc.). Ses tableaux récents recentrent ainsi leur problématique sur les questions de la reproduction des images, de leurs modes de génération, de diffusion et d’altération.

Depuis deux ans, Guillaume Mazauric s’est plus particulièrement intéressé à la génération d’images photoréalistes par des algorithmes d’apprentissage machine ; ces programmes sont par exemple capables de générer des portraits photographiques de personnes qui n’existent pas. Ils permettent également de créer à l’infini des images abstraites qui cependant ressemblent à des choses réelles en appliquant à des formes aléatoires les textures et propriétés matérielles de choses communes (voitures, fruits, meubles, personnes ou animaux, etc.). L’artiste poursuit également ses recherches sur les images photographiques, les photomontages et plus généralement sur la construction d’une réalité alternative par les simulations, dont les pratiques artisanales du dessin et de la peinture prennent en charge le contrepoint.

Conçue à partir d’œuvres récentes, l’exposition présentée à la galerie RDV pourrait se lire comme une stratégie du regard démultiplié, riche d’effets de matière et de pièges visuels, où l’image figurative devient une forme de critique de la représentation, et où la peinture s’émancipe ponctuellement de la toile.

À PROPOS DE L’ARTISTE

Guillaume Mazauric est né en 1987 à Decines-Charpieux. Il vit et travaille à Nantes. Il est diplômé de l’École des Beaux- Arts de Nantes en 2011.

Il a dernièrement exposé son travail à Nantes à l’occasion de l’exposition Inter_ des lauréats du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes en 2020 et au Vecteur à Charleroi en 2019 pour l’exposition Regular things in common context dans le cadre d’une restitution de fin de résidence. En 2019, il fait parti des exposants du 64ème Salon de Montrouge. Il a présenté également Mimesis aux Ateliers PCP à Saint- Nazaire en 2019 et Regular job à la Aérobic Galerie à Nantes en 2018.

Guillaume Mazauric fait parti des anciens résidents des ateliers Millefeuilles de la ville de Nantes.

guillaume-mazauric.com

@guillaumemazauric

À PROPOS DU PRIX DES ARTS VISUELS

Le dispositif du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes distingue chaque année des artistes de la métropole Nantaise, en leur offrant de la visibilité et des aides sous forme de bourse et d’expositions. L’accompagnement de la scène artistique nantaise, de l’émergence de nouveaux talents à la consolidation de parcours d’artistes est un axe fort de la politique de soutien aux arts visuels de la Ville de Nantes. Ce prix existe depuis 2002. 77 artistes en ont bénéficié. En 2022, le Prix des Arts Visuels célèbre ses 20 ans. En cette occasion, le public est invité à découvrir l’ensemble des artistes récompensé·e·s à travers des expositions, des rendez-vous et des œuvres pérennes visibles à tout moment dans la ville.