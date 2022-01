Until Life – Guillaume Mazauric RDV – Galerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Exposition du 4 juin au 23 juillet 2022 :mercredi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous Vernissage le 3 juin 2022 à 18h

Horaire : 14:00 19:00

Exposition du 4 juin au 23 juillet 2022 :mercredi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous Vernissage le 3 juin 2022 à 18h Guillaume Mazauric fait appel à l'intelligence artificielle pour témoigner d'une condition actuelle vue comme démentielle. Les images sont générées par un logiciel-outil et font état de croquis. Piochés au coeur d'une liste de mots basiques, les éléments sont manipulés, associés et assemblés au gré des volontés de l'artiste. Une table peut ainsi côtoyer un paquebot, une plante, un avion, une banane, une voiture ou encore une ceinture. Leurs apparences déformées et mouvantes animent chaque tableau et offrent perspective et relief, sur un fil entre réalisme et surréalisme. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Guillaume Mazauric a été lauréat du Prix des Arts Visuels 2018.

