UNSU / GUMMO / REAGAN BURGER / xINQUISITIONx La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

UNSU / GUMMO / REAGAN BURGER / xINQUISITIONx La salle gueule, 30 avril 2022, Marseille. UNSU / GUMMO / REAGAN BURGER / xINQUISITIONx

La salle gueule, le samedi 30 avril à 21:30

Hecate records, xMALAMMòREx et LaSalleGueule vous propose une ENORME soirée avec des pointures de la musique extreme. Vitesse, puissance et rage dansante pour saluer le depart de xFRANCESCOx qui lache le micro de xINQUISITIONx apres 11 glorieuses années. Qu’on puisse feter cela comme il se doit et comme on merite tous. Senoras y caballeros, digamos adios à el gordo cerdo loco! ADIOS VIEJO!!! **GUMMO** ( GrindCore HEROES / Lille) [https://www.facebook.com/gummo.grind](https://www.facebook.com/gummo.grind) [http://gummogrind.bandcamp.com/](http://gummogrind.bandcamp.com/) **UNSU** (GrindCore BLASTARS / Lille) [https://www.facebook.com/unsugrind?fbclid=IwAR16qjk-sYjJKYaKLrSFtRMWhg_9Jxs1jj9mkaCGTys-CLKOx-Z5YngZKyM](https://www.facebook.com/unsugrind?fbclid=IwAR16qjk-sYjJKYaKLrSFtRMWhg_9Jxs1jj9mkaCGTys-CLKOx-Z5YngZKyM) unsugrindcore.bandcamp.com **REAGAN BURGER** (Faboulous Thrashcore / Limoges) [https://www.facebook.com/ReaganBurgerPunk](https://www.facebook.com/ReaganBurgerPunk) [https://reaganburger.bandcamp.com/](https://reaganburger.bandcamp.com/) **xINQUISITIONx** ( FastHardCore y Lucha Libre / Local old daddys) [https://www.facebook.com/search/top?q=xinquisitionx](https://www.facebook.com/search/top?q=xinquisitionx) [http://xINQUISITIONx.neanderthal-prod.org/](http://xINQUISITIONx.neanderthal-prod.org/) ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T21:30:00 2022-04-30T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La salle gueule Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

UNSU / GUMMO / REAGAN BURGER / xINQUISITIONx La salle gueule 2022-04-30 was last modified: by UNSU / GUMMO / REAGAN BURGER / xINQUISITIONx La salle gueule La salle gueule 30 avril 2022 La salle gueule Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône