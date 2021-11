UNSPKBLE + RANK L’intermediaire, 10 décembre 2021, Marseille.

UNSPKBLE + RANK

L’intermediaire, le vendredi 10 décembre à 20:00

**UNSPKBLE** (Post-punk, Montpellier) Unspkble est un groupe de post-punk créé par Greg Reju (Basse) et Dion Lax (Chant) en Février 2019 à Montpellier. Après avoir officié dans bon nombre de formations punk DIY parisiennes durant les 25 dernières années (Seanews, Do You Compute, Ultracoït, Customers, Crippled Old Farts…), Greg souhaite revenir à ses premiers amours musicaux et rencontre le très british Dion, qui s’impose comme son partenaire vocal idéal, tous deux ayant été bercés par les mêmes sonorités 80s. Rejoints par Gom Pilote à la guitare (Between The Zones) et Seb Dodus à la batterie (Pord, Showl), le quatuor propose un Post-punk intense, taillé pour les scènes de toute forme, qui lorgne avec passion vers la New wave, la Cold wave, et parfois même le Noise rock. Le EP 6 titres “FRICTION” voit le jour en vinyle le 6 Juin 2020 sur les labels Rejuvenation Records et Kerviniou Recordz, et selon les avis d’experts, la musique d’UNSPKBLE évoque les univers sonores de Killing Joke, The Sound, Christian Death, Play Dead, Bauhaus, mais aussi des formations récentes comme Soft Kill ou Whispering Sons. Empêché par un certain SARS-CoV-2 d’honorer une tournée de 15 dates à la sortie du disque, le groupe ne chôme pas, et enchaîne compositions et résidences. L’enregistrement du premier album est prévu pour Novembre 2021, et UNSPKBLE sillonnera enfin les routes françaises en 2022 ! [https://www.facebook.com/unspkble](https://www.facebook.com/unspkble) [https://www.instagram.com/unspkble](https://www.instagram.com/unspkble) [https://distrokid.com/hyperfollow/unspkble/friction](https://distrokid.com/hyperfollow/unspkble/friction) [https://unspkble.bandcamp.com](https://unspkble.bandcamp.com) Vidéo live : [https://www.youtube.com/watch?v=KcJZlQaL_rs](https://www.youtube.com/watch?v=KcJZlQaL_rs) **RANK** (Post-punk, Lyon) Quatre lettres pour ce quatuor post-punk abrasif qui a débuté sur la scène lyonnaise en 2011 et qui a joué depuis en France et en Belgique notamment aux côtés de Lydia Lunch, The Wedding Present, Guerre Froide et plus récemment avec Fontaines D.C. Écouter les trois premiers albums de Rank, c’est comme une évasion tranchante dans l’Angleterre en ruine et en suie de la fin des années 1970 ou un regard sur le Berlin ouest corrosif des années 1980. Sans pour autant se complaire dans la nostalgie, le groupe parvient à rafraîchir ce son pour offrir quelque chose de nouveau tout en tension et en subtilité. En 2021, après dix ans d’activités, RANK revient avec BLACK FRAME, leur quatrième album intense produit par le mancunien Matthew Leonard de Total Victory. [https://www.facebook.com/wearerank](https://www.facebook.com/wearerank) [https://www.instagram.com/rank_the_band](https://www.instagram.com/rank_the_band) [https://open.spotify.com/artist/58j19JWJ9ywhxXnIH2v8qe](https://open.spotify.com/artist/58j19JWJ9ywhxXnIH2v8qe)… [https://rank.bandcamp.com](https://rank.bandcamp.com) Vidéo live : [https://youtu.be/aqnfFuHGj-w](https://youtu.be/aqnfFuHGj-w)

5€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T23:59:00