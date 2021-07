Paris Terrasse du Trabendo Paris Unschooling • Paalma / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • UNSCHOOLING Unschooling, quatuor fraîchement formé autour de l’axe Rouen/Montréal/Notre-Dame-de-Gravenchon, coche cette case avec panache. Orchestré à la manière des groupes post-Women où la complexité des parties de guitares flirte avec la spontanéité de la musique lofi, le rock faussement mathématique de ces têtes d’ampoule déscolarisées se joue des codes élimés de ce mammouth à dégraisser. Composé d’anciens de MNNQNS et d’autres formations rouennaises, les quatre cancres ont réussi à se construire leur propre CNED autour d’un post-punk tantôt bruitiste, tantôt sensible. • PAALMA Guitares et basses chargées de fuzz et de reverb, claviers vaporeux et batterie musclée, perdus quelques part entre Wand, Ty Segall et le shoegaze de Drop Nineteens. Ils délivrent un rock puissant et rêveur à la fois. Passés par l’école Californienne où ils ont enregistré leur 2ème EP « Calicat » (Blue End Records), produit par Jonny Bell (Tijuana Panthers / Wall Of Death…) et masterisé par Cory Hanson (Wand , Ty Segall), les 4 parisiens ne sortent pas de nulle part et comptent bien vous le prouver. Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

