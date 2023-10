Stage Bransles Renaissance et Danses Bretonnes unrpa, Paris (75) Stage Bransles Renaissance et Danses Bretonnes unrpa, Paris (75), 2 janvier 2024, . Stage Bransles Renaissance et Danses Bretonnes Mardi 2 janvier 2024, 20h00 unrpa, Paris (75) 10E ( 5 E pour les habitués ) Stage de Danses tous les Mardis avec Folk en Seine : pour Connaitre et Perfectionner les danses Régionales Particulières ( Un thème différent chaque Mardi ) On peut venir seul (e) ou accompagné : Toutes et tous dansent avec tous – Stage de Danses Rennaissance et Danses Bretonnes – Rappel des Rytmes deux et Trois temps – Temps simples et temps doules – Pas de Base , Bransle Doule , Bransle Simple , Bransle Coupé – Branle du Parlement , d’Anneau , d’écosse ; des Lavandière , du Rat … – Hanter dro – Andro – Trikot – Rond de Saint Vincent – Rond de Landéda – Ridé – Laridé – Gavottes … – Danses de Bals folk de 20h à 22h au Local UNRPA du 14 rue de Tlemcen 75020 , métro Père Lachaise Participation : 10 € ( 5 € pour les adhérents UNRPA et les participants à Folk en Seine ) source : événement Stage Bransles Renaissance et Danses Bretonnes publié sur AgendaTrad unrpa, Paris (75) 14, Rue de Tlemcen

