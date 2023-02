Stage Bransles et Rondes de Bals Folk unrpa, Paris (75)

10E – 5E Folk en Seine ou UNRPA

avec Marc MAURER unrpa, Paris (75) 14, Rue de Tlemcen unrpa, 75020 Paris, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41083”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Stage de Danses de la Renaissance et de Danses Collectives de Bals Folk On peut venir seul ou accompagné : Toutes et Tous dansent avec Tous – Rappel des pas de Base – Branle du Parlement – Branle d’écosse – Branle d’anneau – Branle Charlotte – Rond de Saint Vincent sur Oust – Hanter dro – Rond de Landeda – Cercle Circassien – Pinagay – Branle des lavandières – Branle des chevaux – Champelloise ( Allmän Circle ) de 20h à 22h au Local UNRPA du 14 rue de Tlemcen 75020 , Métro Père Lachaise Participation : 10 € ( 5 € pour les adhérents UNRPA et les participants Folk en Seine ) source : événement Stage Bransles et Rondes de Bals Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T20:00:00+02:00

2023-05-02T22:00:00+02:00

Lieu unrpa, Paris (75) Adresse 14, Rue de Tlemcen unrpa, 75020 Paris, France

