Bal Folk de la Saint Valentin Samedi 18 février 2023, 18h30 unrpa, Paris (75)

avec Folk en Seine Orchestra unrpa, Paris (75) 14, Rue de Tlemcen unrpa, 75020 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39793 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Folk Associatif Gratuit – Sans Sono , Sans Buvette , Sans Billetterie Danses Traditionnellle Folk des Régions toutes époques , France et Europe – Inscription recommandée au 01 47 97 97 65 – ou à défaut folk.seine@gmail.com jusqu’au Jeudi précédent le Bal Orchestre Acoustique et Chants à Répondre et Danser Bal Folk Participatif : Chacun et Chacune apporte Victuaille et /ou Boisson pour la Collation en Commun en fin de Bal Folk – dès 18h jusqu’à 21 h 50 … puis Repas en commun Danses Renaissance , Cercles , Valses , Bourrées , Hanter dro , Rondeau … Scottiches , Gavottes , Polkas , Mazurkas , Champelloise … Les Musiciennes et Musiciens Traditionnels de Bals Folk sont très bienvenus source : événement Bal Folk de la Saint Valentin publié sur AgendaTrad

