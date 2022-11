Bourrées deux temps et Danses du Berry unrpa, Paris (75)

avec Folk en Seine Orchestra unrpa, Paris (75) 14, Rue de Tlemcen unrpa, 75020 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39355 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de Bourrées deux Temps , et Danses Berrichonnes – Bourrée des Dindes – Bourrée du Brande d’Ardentes – Bourrées en Quadrette ou à Six – Bourrée Valsée – Les Gars de Plein-pieds – Bourrée de Reuilly – Bourrée d’issoudun et Tournante des Grandes Poteries de 20h à 22h au Local UNRPA du 14 rue de Tlemcen 75020 , Métro Père Lachaise Participation : 10 € ( 5 € pour les adhérents UNRPA et les participants Folk en Seine ) source : événement Bourrées deux temps et Danses du Berry publié sur AgendaTrad

