Projection-débat de la Fiction » The insult (l’Insulte) » UNRPA Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projection-débat de la Fiction » The insult (l’Insulte) » UNRPA, 18 mars 2023, Paris. Projection-débat de la Fiction » The insult (l’Insulte) » Samedi 18 mars, 14h30 UNRPA Entrée libre Projection-débat de la Fiction » The insult (l’Insulte) » de Ziad Doueiri (2017)

A l’UNRPA 14 Rue de Tlemcen, 75020 Paris (M° Père Lachaise)

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face. UNRPA 14 Rue de Tlemcen, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesrevesfous@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:30:00+01:00

2023-03-18T14:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:30:00+01:00 Discriminations racismes

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu UNRPA Adresse 14 Rue de Tlemcen, 75020 Paris Ville Paris Age min 10 Age max 99 Lieu Ville UNRPA Paris

UNRPA Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection-débat de la Fiction » The insult (l’Insulte) » UNRPA 2023-03-18 was last modified: by Projection-débat de la Fiction » The insult (l’Insulte) » UNRPA UNRPA 18 mars 2023 Paris UNRPA Paris

Paris