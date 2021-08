Bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux, Gironde UNPLUGGED IN BORDEAUX : CHELABÔM – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

CONCERT : NEO SOUL / WORLD ROCK « débranché » RDV proposé par Maximum tour et Pacifista prod. Des artistes régionaux de la scène rock se plient à l’exercice d’un concert “unplugged” dans la tradition de MTV, pour une soirée unique et intensément débranchée. Chelabôm vous entraîne dans un univers tantôt onirique, tantôt festif. Sur des bases Funk et Néo-Soul, on voyagera entre la musique Afro, l’Amérique du Sud, les rythmes hip-hop [https://youtu.be/6h4bex96-M8](https://youtu.be/6h4bex96-M8) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8 € (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: [https://fb.me/e/4yyeR89BL](https://fb.me/e/4yyeR89BL) Page Facebook: [https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

