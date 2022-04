Unplug#30 – THIBAULT CUNSOLO – SAY WATT MJC BOBY LAPOINTE, 14 avril 2022, Villebon-sur-Yvette.

Unplug#30 – THIBAULT CUNSOLO – SAY WATT

MJC BOBY LAPOINTE, le jeudi 14 avril à 20:30

Unplug#30 – THIBAULT CUNSOLO – SAY WATT Jeudi 14 avril 2022 – 20h30 GRATUIT Pour le 30ième Unplug de l’histoire de l’humanité à la MJC Boby Lapointe de Villebon sur Yvette, l’équipe vous propose en exclusivité mondiale et internationale, non pas 1 mais 2 formes acoustiques de groupes du 9-1 qui régaleront vos esgourdes. Vous ne l’imaginiez pas, mais on l’a fait pour vous, parce qu’on est plein de ressources! – Thibault Cun-solo – parce qu’il vient seul – du groupe La Veine: [https://www.facebook.com/laveinegroupe/](https://www.facebook.com/laveinegroupe/) – Say Watt-Watt – parce qu’ils viennent à 2 – du groupe Say Watt [https://www.facebook.com/saywattt](https://www.facebook.com/saywattt) #Captainobvious Nous sommes également heureux de vous annoncer le retour des Unplugs sur la petite scène de l’accueil. Ambiance chaleureuse et intimiste au RDV, et même que si vous êtes loin: vous pourrez écouter le flux en direct sur BLP Radio.

Entrée libre

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T23:59:00