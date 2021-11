Unplug#28 – Vanessee Vulcane + SO’N MJC Boby Lapointe, 9 décembre 2021, Villebon-sur-Yvette.

? ATTENTION MESDAMES-ET-MESSIEURS ? L’Unplug#28 avec Vanessee Vulcane & SO’N est reporté au jeudi 09 décembre 2021. Nos excuses pour la gêne occasionnée: on vous retrouve plus beaux et plus forts le jeudi 09 décembre 2021! ? Plusieurs fois par an, la MJC vous invite à découvrir ses concerts acoustiques. C’est l’occasion pour la MJC d’inviter des musiciens à se produire sur scène, dans une ambiance intimiste et de diffuser le live de direct sur BLP Radio. Jeudi 09 décembre – 20h30 Vanessee Vulcane Folk [https://www.facebook.com/vanesseevulcane](https://www.facebook.com/vanesseevulcane) [https://www.instagram.com/vanessee_vulcane/](https://www.instagram.com/vanessee_vulcane/) Trois timbres de voix et des compositions originales. Vanessee Vulcane puise dans la tradition folk anglaise avec ses mélodies sobres et habitées, son chant nu et ses sonorités acoustiques. Une musique intime et communicative qui se partage comme une confidence oscillant entre murmure et cri du cœur. Découvrez Vanessee Vulcane: [https://www.youtube.com/watch?v=_Ua79bTSv8I](https://www.youtube.com/watch?v=_Ua79bTSv8I) SO’N Folk [https://www.facebook.com/sonmusicband](https://www.facebook.com/sonmusicband) [https://difymusic.com/sonmusicband](https://difymusic.com/sonmusicband) Incantation, contemplation, évasion… Des mélodies qui inspirent au voyage, portées par des rythmiques hypnotiques… Guitares, voix, percussions, inspiré de voyages et de rencontres, SƠN met en musique les histoires d’hommes, de femmes et d’enfants qui se cherchent, s’interrogent sur l’existence, fuient la modernité, dans des espaces sauvages et des lieux désertés… Découvrez SO’N : [https://youtu.be/RmGfZQi2o3U](https://youtu.be/RmGfZQi2o3U) /!\ Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée du concert. Merci de vous y préparer /!\

Entrée Libre

MJC Boby Lapointe 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T23:30:00