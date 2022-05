uNopia – Concert de musique classique Saint-Florent, 24 juin 2022, Saint-Florent.

uNopia – Concert de musique classique Saint-Florent

2022-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-24

Saint-Florent Loiret Saint-Florent

– par la Communauté de Communes du Val de Sully –

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully

uNopia est né de la volonté d’un jeune pianiste formé aux Conservatoires de Paris et de Moscou, Guilhem Fabre, de faire connaître et aimer la musique dite classique au plus grand nombre, hors des salles habituelles, au-devant du public et en réinventant le concert classique grâce à un camion-scène.

uNopia

Saint-Florent

