2022-02-26 19:00:00 – 2022-02-26 22:00:00

Reims Marne Univ’Her, c’est quoi ? Une soirée sans hommes, sans enfants, une soirée juste pour nous entre copines ! Au programme de la soirée, des ateliers avec des professionnels : – Maquillage

– Coiffure

– Massages des mains/avant bras

– Massage du cuir chevelu

– Réflexologie plantaire

– Colorimétrie

– Un shooting photo

– Restructuration sourcils

– Pose de vernis

– Un vide dressing pour dénicher la pièce coup de cœur

– Une découverte de produits cosmétiques

– Des créatrices qui vont exposer bijoux, décoration

– Un défilé de mode durant la soirée avec la boutique

– Un défilé de mode durant la soirée avec la boutique

– Un buffet sucré/salé avec cocktail Vous l'aurez compris au programme de cette soirée, amusez-vous, profitez et shoppez ! Pensez à réserver ! reservations@lunivers-reims.fr +33 3 26 88 68 08

