UNIVERSITE SUR LIE LE FOUR A CHAUX DU MONTRU A LA CHAPELLE HEULIN La Chapelle-Heulin, 13 novembre 2021, La Chapelle-Heulin.

UNIVERSITE SUR LIE LE FOUR A CHAUX DU MONTRU A LA CHAPELLE HEULIN 2021-11-13 – 2021-11-13 Salle Alexis Maneyrol 9, Rue Alexis Maneyrol

La Chapelle-Heulin Loire-Atlantique La Chapelle-Heulin

Ce monument témoigne des transformations de l’agriculture et de l’importance de la batellerie au début du XIXe siècle. La chaux est utilisée pour déclencher la fertilité des terres acides nouvellement défrichées. Le calcaire et le charbon nécessaires à sa fabrication, sont transportés par la Loire et le marais de Goulaine. Le four est en activité pendant une trentaine d’années. La construction de la digue de la Divatte et la pose des portes d’Embreil sur la Goulaine interrompent le trafic des bateaux, provoquant son extinction définitive. ///

Adultes // Conférence gratuite///

Sur réservation (téléphone ou mail)*

Université sur Lie vous invite à une conférence sur le Four a chaux du Montru à La Chapelle Heulin le samedi 13 novembre à 10h30

reservations@vignoblenantais.fr

