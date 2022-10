Livres en Tête 13ème édition Université Sorbonne Université, 16 novembre 2022, Paris.

Sur réservation obligatoire

Lors de 4 temps forts originaux, entourés d’écrivains, d’artistes et d’universitaires, nous vous invitons à fuir la mélancolie automnale et à venir fêter la littérature avec nous !

Université Sorbonne Université 1 Rue Victor Cousin, 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Île-de-France

Le festival « Livres en Tête » entrant dans sa 13e édition, « Les Livreurs » lui injectent les vitamines nécessaires à sa croissance !

Notre objectif est immuable : inscrire la lecture à voix haute lors de soirées spectacles pluridisciplinaires, festives et conviviales.

LE SON DE LECTURE • MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

Au cours de cette soirée consacrée à l’art de l’interprétation et de la traduction, « Les Livreurs » accompagnés d’un panel de spécialistes et d’amateurs éclairés, se prêtent au jeu audacieux de la critique. On devrait comparer les traductions d’un grand texte comme on compare les différentes interprétations d’un chef d’œuvre musical. Rares sont les œuvres qui ont donné lieu à autant de versions que le « Zarathoustra » de Nietzsche. À vos oreilles pour écouter la différence ! En compagnie de Guillaume Métayer, docteur en littérature, poète et traducteur de Nietzsche, Marc de Launay, philosophe, traducteur et spécialiste de Nietzsche, Hervé Le Tellier, auteur, prix Goncourt 2020 et de Valérie Zenatti, écrivaine, traductrice et scénariste.

DATE : Mercredi 16 novembre 2022, de 19h30 à 21h30

LIEU : Labo de l’Édition • 02, rue Saint-Médard • 75005 Paris

TARIFS : 10€ • 5€ (étudiant) • 0€ (étudiant Sorbonne Université)

LE SOLO THÉÂTRE • JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

Format créé par « Les Livreurs », le « Solo Théâtre » est une performance physique où l’interprète, seul en scène durant une heure, met en voix une pièce de théâtre et y incarne tous les personnages. Plongez dans l’univers vaudeville de Georges Feydeau avec « Dormez, je le veux » suivi de « Feu la mère de Madame », performances rythmées par l’interview et les commentaires de Violaine Heyraud, maître de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de Feydeau. Cette année, « Les Livreurs » s’invitent une nouvelle fois dans le splendide « Hôtel Littéraire Le Swann », premier hôtel littéraire consacré à Marcel Proust, son œuvre et situé dans le quartier proustien de la plaine Monceau et de Saint-Augustin.

DATE : Jeudi 17 novembre 2022, de 19h30 à 23h00

LIEU : Hôtel Littéraire Le Swann • 15, rue de Constantinople • 75008 Paris

TARIFS : 10€ • 5€ (étudiant) • 0€ (étudiant Sorbonne Université)

LE ROUGE & LE BLANC • VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Pour cette soirée millésimée, « Les Livreurs » vous enivreront d’exquises goulées de littérature magyare, hic, pardon, hongroise ! La dégustation vineuse et philologique a été concoctée avec délicatesse et en grand secret par l’ « Institut Liszt – Centre culturel hongrois Paris » et Guillaume Métayer, docteur ès lettres et spécialiste de la chose. Sous les assauts de l’illustre pianiste Karol Beffa, vous voyagerez et voltigerez à travers et par-delà « A Kárpátok », les Carpates hongroises, dans une délicieuse chevauchée vineuse, littéraire et musicale !

DATE : Vendredi 18 novembre 2022, de 19h30 à 22h30

LIEU : Institut Liszt Paris • 92, rue Bonaparte • 75006 Paris

TARIFS : 15€ • 10€ (étudiant) • 7€ (étudiant Sorbonne Université)

LA CRÈME DE CRIME • SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

« Les Livreurs » électrocutent « Le Zèbre de Belleville » avec un cabaret littéraire placé sous le signe du crime.

Tremblez à l’écoute de terribles récits de vengeance, planifications meurtrières ou rivalités de gangs, en compagnie de notre président d’honneur, Fabrice Drouelle, journaliste, animateur et producteur radio du podcast « Affaires Sensibles » à France Inter et de Me Sophie Obadia, avocat pénaliste au « Barreau de Paris ». Cette soirée sera rythmée par les interviews de nos invités et par les interludes musicaux de la clarinettiste et saxophoniste Christine Roch. Le crime prendra toutes les nuances de la folie, parfois méthodique… toujours pour mieux vous divertir tout en tremblant.

DATE : Samedi 19 novembre 2022, de 19h30 à 23h30

LIEU : Le Zèbre de Belleville • 63, boulevard de Belleville • 75011 Paris

TARIFS : 15€ • 10€ (étudiant) • 7€ (étudiant Sorbonne Université)



