du jeudi 10 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022

### ENTRE CIELS ET MER Bien avant l’apparition de la peinture de plein-air, les peintres ont été sensibles à la représentation des événements climatiques dans leurs tableaux. Les trois séances de ce cycle permettront d’aborder ce sujet sous trois angles bien précis : les nuages, la peinture de marines et les baigneuses. * **Les nuages dans l’Art** Jeudi 10 mars à 14h15 Sorte de personnages ponctuant les cieux, les nuages ont une personnalité propre au point que certains artistes sont reconnaissables à leur manière de traiter ce motif. D’aucuns se sont même livrés à une étude approfondie de ce phénomène, comme Gustave Courbet en peinture ou encore Alfred Stieglitz en photographie. À travers leur symbolique de perturbation d’un ordre établi, ils continuent d’intéresser les artistes contemporains… * **Marines, tempêtes et naufrages** Jeudi 24 mars à 14h15 Longtemps, prendre la mer a été la plus haute aventure qui soit pour les hommes. Nous verrons comment les peintres de marine ont d’abord représenté les risques courus par les marins engagés dans le commerce maritime, puis comment, peu à peu, le romantisme a fait de la tempête le reflet des tourments intérieurs à travers la notion de sublime. * **Les baigneuses** Jeudi 31 mars à 14h15 Inscrire le corps nu de la femme dans un paysage est un poncif de l’histoire de la peinture occidentale. Nous verrons comment ce thème a été traité par les plus grands artistes du genre, de Poussin à Courbet, de Cézanne à Picasso…

A l’unité 4,20€ – Cycle 12,6€

Géraldine Bretault, conférencier diplômée en Histoire de l'Art
Salle de conférences du Potager du Dauphin
15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon

