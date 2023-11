Changement climatique et agroécosystèmes : vers des scénarios d’adaptation à haute résolution spatiale Université Rennes 2 (Salle des Thèses, bâtiment de la Présidence) Rennes, 28 novembre 2023, Rennes.

Vous trouverez ci-dessous le programme du séminaire final de l’IRP VINADAPT (entre la France et la Nouvelle Zélande, dont le laboratoire CNRS LETG-Rennes de l’OSUR est le coordinateur international) qui aura lieu dans la salle « Jacques Léonard », bâtiment A, à l’Université Rennes 2, le mardi 28 novembre 2023. Cela sera également l’occasion de présenter le nouveau projet IRP AgriForAdapt « High resolution scenarios of adaptation strategies to climate change of agroecosystems » (2024-2028) qui s’inscrit dans la continuité de l’IRP VINADAPT.

Les personnes souhaitant participer à cette journée doivent contacter directement Hervé Quenol herve.quenol@cnrs.fr car les places sont limitées

Plan : Bâtiment A, Salle Jacques Leonard, Université Rennes 2

28 Novembre 2023

9:00 Accueil – Café (Bâtiment N, Maison de la Recherche)

09:30 Introduction

09:45 Hervé Quénol UMR6554 LETG IRP VINADAPT « Scénarios à haute résolution pour l’adaptation des vignobles français et néozélandais au changement climatique » : principaux résultats et bilan

10:15 Valérie Bonnardot UMR6554 LETG « Changement climatique et émergence de la viticulture en Bretagne : un réseau de station météo pour étudier la réponse de la vigne aux conditions climatiques locales et saisonnières »

10:45 Benjamin Pohl UMR6282 Biogéosciences Synoptic-scale variability near Aotearoa New Zealand — recent results and challenges for the future

11:15 Pause Café

11:30 Andrew Sturman/Hervé Quénol University Canterbury

UMR6554 LETG Mapping grapevine-climate relationships at high resolution in New Zealand’s vineyard regions

12:00 Jeanne Thibault UMR6554 LETG Modélisation du potentiel des vignobles côtiers et insulaires dans le contexte du changement climatique : applications en Bretagne et en Nouvelle Zélande

12:30 Déjeuner

14:00 Laure de Rességuier/Amber Parker UMR EGFV INRAE/Lincoln University Modélisation à haute résolution spatiale de la phénologie de la vigne

14:30 Cyril Tissot UMR6554LETG Simulation de l’impact du changement climatique sur les systèmes viticoles : application du modèle multi-agent SEVE

15:00 Hervé Quénol UMR6554LETG IRP AgriForAdapt « » : présentation, objectifs, projets …

15:30-16h00 Café et Discussion

Université Rennes 2 (Salle des Thèses, bâtiment de la Présidence) Place Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T09:00:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00

géographie climatologie