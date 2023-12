[EXCURSION] Dinan et Saint-Malo Université Rennes 2 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

[EXCURSION] Dinan et Saint-Malo
Samedi 24 février 2024, 08h45
Université Rennes 2 Rennes

Le CMI vous emmène en balade et vous propose une visite guidée des deux cités historiques. Dinan est une ville médiévale pittoresque située dans la Bretagne, en France. Elle est connue pour ses maisons à colombages, ses rues pavées et ses vues magnifiques sur la rivière Rance. Saint-Malo est une ville historique bien connue pour son passé de cité corsaire et pour ses remparts bien conservés. La partie historique de la ville (Intramuros) est entourée d'eau.

Vous pourrez aussi profiter d’un temps libre en bord de mer. Infos pratiques : Places limitées

10€

Places limitées
10€
Réservation au CMI Rennes avant le jeudi 22 février
Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Horaires: 2024-02-24T08:45:00+01:00 – 2024-02-24T18:00:00+01:00

