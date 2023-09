Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine | Visites des œuvres du Campus Villejean Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine | Visites des œuvres du Campus Villejean Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes, 16 septembre 2023

Gratuit, sur inscription

LES ŒUVRES DU CAMPUS VILLEJEAN : visites commentées par les étudiant·es du master Médiation du Patrimoine, de l'Histoire et des Territoires

Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

PROGRAMME DES VISITES (durée : 1h)

Samedi 16 septembre : 11h et 14h (tous publics)

Dimanche 17 septembre : 14h (tous publics)

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites, et d'ouvertures exceptionnelles.

À cette occasion, le service culturel et le master Médiation du Patrimoine, de l'Histoire et des Territoires (MPHT) ont conçu un circuit commenté des œuvres d'art visibles sur le campus Villejean. Cette année, laissez-vous guider par les étudiantes Elina Leblanc et Manon Sourice qui assureront les temps de médiation.

Nouveauté ! Les œuvres d'art sur les campus Villejean, La Harpe et Mazier disposent désormais d'une présentation en Langues des Signes Françaises accessible via un QR Code disponible sur les cartels d'exposition.

Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes)
Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

