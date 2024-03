UNIVERSITE POPULAIRE SOIREE APERO DEBAT AVEC AGATHE HIVER ET BERNARD GOUZE Langres, jeudi 25 janvier 2024.

Tout public

Le dernier jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires):

L’idée est d’ouvrir un espace de débat dans une ambiance décontractée (apéro bières) où chacun ose s’exprimer et ainsi proposer une alternative aux conférences verticales . L’objectif est de réfléchir ensemble à des sujets en lien avec l’actualité à partir de supports (texte, video…) . Le tout dans un cadre respectueux (respect et écoute de l’avis de chacun) et avec des règles d’échange en groupe (pas de vrai ou fausse opinion, à chacun son rythme).

Sans réservation, les jeunes adultes y sont invités en particulier.

Thèmes à venir la critique du progrès (le 25/01), le mythe de la virilité (le 28/03), les mythes de la nature et de l’écologie (le 30/05). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-25

8 Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bonjour@legout-desautres.fr

