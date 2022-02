Université populaire – Qui veut la peau des services publics ? Mâcon, 17 février 2022, Mâcon.

Université populaire – Qui veut la peau des services publics ? MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

2022-02-17 – 2022-02-17 MJC héritan 24 Rue de l’Héritan

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 6 9 Le Covid 19 l’a montré à ceux et celles qui en doutaient encore : l’hôpital est à bout de souffle. Mais 2021 a été aussi l’année d’une grève de magistrats, de manifestations d’accompagnantes d’élèves en situation de handicap, ou encore d’éducateurs spécialisés. Partout dans les services publics, ça craque : des fonctionnaires, des précaires disent qu’ils n’en peuvent plus ; mais aussi des usagers, ou encore des maires de communes rurales. Comment en est-on arrivé là ?

Qui veut la peau des services publics ? Pourquoi, et au détriment de qui ? La conférencière apporte des éléments de réponse en s’appuyant sur des enquêtes fouillées d’historiens, de sociologues ou encore de journalistes. Loin des discours désincarnés sur « les fonctionnaires » en général, elle montre, en s’appuyant sur des cas concrets de services publics, des Ehpad à la CAF en passant par l’entretien des routes ou des forêts, que c’est bien une casse générale qui a lieu. Menée au nom de la « modernisation » et souvent de la « simplification », elle complique pourtant la vie de la grande majorité des agents publics aussi bien que des usagers. Comprendre ses mécanismes, sortir des fausses évidences sur les fonctionnaires et les coûts : ce sont des premiers pas pour proposer d’autres avenirs possibles.

Avec Claire LEMERCIER, agrégée et docteure en histoire, directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Auteure avec Julie Gervais et Willy Pelletier de La Valeur du service public (La Découverte, 2021).

dplanche@mjc-heritanmacon.org +33 3 85 21 91 70

Le Covid 19 l’a montré à ceux et celles qui en doutaient encore : l’hôpital est à bout de souffle. Mais 2021 a été aussi l’année d’une grève de magistrats, de manifestations d’accompagnantes d’élèves en situation de handicap, ou encore d’éducateurs spécialisés. Partout dans les services publics, ça craque : des fonctionnaires, des précaires disent qu’ils n’en peuvent plus ; mais aussi des usagers, ou encore des maires de communes rurales. Comment en est-on arrivé là ?

Qui veut la peau des services publics ? Pourquoi, et au détriment de qui ? La conférencière apporte des éléments de réponse en s’appuyant sur des enquêtes fouillées d’historiens, de sociologues ou encore de journalistes. Loin des discours désincarnés sur « les fonctionnaires » en général, elle montre, en s’appuyant sur des cas concrets de services publics, des Ehpad à la CAF en passant par l’entretien des routes ou des forêts, que c’est bien une casse générale qui a lieu. Menée au nom de la « modernisation » et souvent de la « simplification », elle complique pourtant la vie de la grande majorité des agents publics aussi bien que des usagers. Comprendre ses mécanismes, sortir des fausses évidences sur les fonctionnaires et les coûts : ce sont des premiers pas pour proposer d’autres avenirs possibles.

Avec Claire LEMERCIER, agrégée et docteure en histoire, directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Auteure avec Julie Gervais et Willy Pelletier de La Valeur du service public (La Découverte, 2021).

MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par