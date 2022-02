Université populaire : Part en thèse Le Havre, 14 mars 2022, Le Havre.

2022-03-14 18:00:00 – 2022-03-14

Le Havre Seine-Maritime

Rencontre : Part en thèse

Avec Jean-Baptiste Schneider (membre du laboratoire IDEES) et Loïs Naudin (doctorant au laboratoire de mathématiques appliquées de l’université Le Havre Normandie).

Lorsque vous voulez devenir chercheur, le doctorat est un passage obligé et pour cela il faut faire une thèse.Chacune est différente et constitue souvent un voyage semé d’embûches. La thèse met en évidence une démarche scientifique basée sur des résultats obtenus durant trois ans – et parfois un peu plus – sur un sujet pointu.

Deux jeunes chercheurs venant de soutenir leur thèse vous feront découvrir leur sujet de recherche et vous raconteront leur travail au quotidien. Ils témoigneront de leurs doutes, de la joie du premier article scientifique accepté, de la parenthèse que constitue ce travail bien particulier, véritable tranche de vie, une histoire différente pour chaque impétrant.

Le lundi 14 mars à 18h, au Fitz, Le Volcan.

Accès libre et gratuit.

