UNIVERSITÉ POPULAIRE : L’ARTISTE ET LE TERRITOIRE Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

UNIVERSITÉ POPULAIRE : L’ARTISTE ET LE TERRITOIRE Fécamp, 13 mars 2023, Fécamp . UNIVERSITÉ POPULAIRE : L’ARTISTE ET LE TERRITOIRE 254 avenue Jean Lorrain Maison du Port Fécamp Seine-Maritime Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain

2023-03-13 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-13

Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain

Fécamp

Seine-Maritime « L’artiste et le territoire », avec Carine Piazzi, artiste associée au Passage, et Gwendoline Soublin, autrice. Le lundi 13 mars à 19h

Maison du Port (254 avenue Jean Lorrain)

Gratuit « L’artiste et le territoire », avec Carine Piazzi, artiste associée au Passage, et Gwendoline Soublin, autrice. Le lundi 13 mars à 19h

Maison du Port (254 avenue Jean Lorrain)

Gratuit info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain Fécamp

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Fécamp Seine-Maritime Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain Ville Fécamp lieuville Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

UNIVERSITÉ POPULAIRE : L’ARTISTE ET LE TERRITOIRE Fécamp 2023-03-13 was last modified: by UNIVERSITÉ POPULAIRE : L’ARTISTE ET LE TERRITOIRE Fécamp Fécamp 13 mars 2023 254 avenue Jean Lorrain Maison du Port Fécamp Seine-Maritime Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime