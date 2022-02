Université populaire : La crise sanitaire à l’ère néolibérale Le Havre, 21 mars 2022, Le Havre.

Université populaire : La crise sanitaire à l’ère néolibérale Le Havre

2022-03-21 18:00:00 – 2022-03-21

Le Havre Seine-Maritime

Conférence : La crise sanitaire à l’ère néolibérale

Avec Fabien Bottini (professeur des université à Nantes, maître de conférences à l’université Le Havre Normandie jusqu’en 2021).

La crise sanitaire marque-t-elle la fin de l’ère néolibérale ? Répondre à cette question suppose d’abord de comprendre ce qu’est le néolibéralisme.

En théorie, il y a en effet plus de différences que de points communs entre l’ultralibéralisme hérité des années Reagan aux États-Unis et l’ordo-libéralisme allemand ou le stato-libéralisme français qui inspirent l’action publique française et européenne depuis les années cinquante.

Il semblerait que la crise sanitaire, loin de clore l’ère néolibérale, conduit ces théories à s’ajuster aux nouveaux défis pratiques qui pèsent sur l’économie. L’épidémie est ainsi l’occasion de faire le bilan des écueils du modèle néolibéral de ces 30 dernières années. Elle incite tout autant à anticiper une évolution de ce modèle, à même de réconcilier économie et écologie.

Le lundi 21 mars à 18h, à l’Université Le Havre Normandie – UFR Lettres et sciences humaines (Amphi Jules Durand)

Accès libre et gratuit.

Le Havre

