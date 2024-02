Université Populaire La Confédération Iroquoise La 1ère démocratie américaine? Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, mercredi 20 mars 2024.

Penchons-nous sur l’expérience démocratique fascinante des peuples iroquois, ou Haudenosaunee, qui contrôlèrent la rive est du lac Ontario pendant plus de 600 ans. Leur puissante confédération, matriarcale, constitutionnelle et participative, inspira les penseurs des Lumières et la jeune démocratie

Par Alice Renard, professeure des écoles

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@ecocentre.org

