Université populaire : Influenceur… Qu'est-ce que le genre ? Le Havre, 8 novembre 2021

Université populaire : Influenceur… Qu’est-ce que le genre ? 2021-11-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-08

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Rencontre : Qu’est-ce que le genre ?

Avec Hélène Marquié (professeure à l’université de Paris 8, au département d’études sur le genre, également danseuse et chorégraphe) et Al (écrivain performeur, l’un des créateur au Havre de l’association LGBTQI La Poudrière).

Le terme de genre est pleinement entré dans le vocabulaire courant et dans des contextes variés : milieux scientifiques, associatifs, arts contemporains, médias, textes institutionnels… On peut aussi faire un master ou un doctorat en études sur le genre. Si le mot circule, ses définitions sont floues et ses emplois multiples, ce qui soulève hostilités, malentendus et interrogations : est-ce une notion importée des États-Unis ? Doit-on dire le genre ou les genres ? Le genre est-il synonyme de sexualité ? D’identité ? Est-ce une théorie ? Un concept ? Un effet de mode ?

Cette rencontre propose un état des lieux de la question du genre, laquelle ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension des situations de la vie politique et sociale. Elle prendra la forme d’un dialogue entre la chercheuse et féministe Hélène Marquié et Al, cofondateur d’une association militante au Havre.

Le lundi 8 novembre à 18h, à l’Université Le Havre Normandie – UFR Lettres et sciences humaines (Amphi Jules Durand)

Accès libre et gratuit.

+33 2 32 74 40 00 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?mot39

