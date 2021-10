Université populaire : Et toi, tu gagnes combien ? Le Havre, 15 novembre 2021, Le Havre.

Université populaire : Et toi, tu gagnes combien ? 2021-11-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-15

Le Havre Seine-Maritime

Rencontre : Et toi, tu gagnes combien ?

Avec Aymeline Alix (comédienne de dix ans au théâtre, également chanteuse et metteuse en scène) et Amélie Grysole (enseignante-chercheuse à l’université Le Havre Normandie).

On a beau inscrire la fraternité, la solidarité, la justice au panthéon de ses valeurs personnelles, difficile d’échapper au pouvoir insidieux de l’argent : celui qu’on gagne, celui qui manque, celui qui modifie, au jeu des comparaisons, nos rapports dans la sphère intime, familiale ou les cercles d’amis. Ce constat a donné à la comédienne Aymeline Alix l’envie d’adapter à la scène le texte de l’auteur suédois Jonas Hassen Khemiri, “≈ [Presque égal à]”; une comédie contemporaine drôle et grinçante sur le monde du capitalisme, ses anti-héros et notre rapport schizophrénique à l’argent.

Cette rencontre autour du thème de l’argent – comment influence-t-il notre vie et notre relation aux autres ? – croise le regard de l’artiste et celui de l’enseignante-chercheuse en sociologie de la famille Amélie Grysole.

Le lundi 15 novembre à 18h, au Fitz, Le Volcan.

Accès libre et gratuit.

