Université populaire – Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’étrange défaite de nos croyances Mâcon, 7 avril 2022, Mâcon.

Université populaire – Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’étrange défaite de nos croyances MJC héritan 24 Rue del’Héritan Mâcon

2022-04-07 18:30:00 – 2022-04-07 MJC héritan 24 Rue del’Héritan

Mâcon Saône-et-Loire

Notre sol s’est dérobé, nos fondations s’effondrent…

Comment alors penser l’avenir ?

Les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermo-industrielles se sont effondrées.

Nous sommes pris sous les décombres de cet effondrement.

Comme en attestent nos malheurs actuels, pandémie, crise climatique, crises sociales et psychiques, symptômes de notre impréparation culturelle, sociale et civilisationnelle.

Roland GORI est Professeur honoraire de Psychopathologie clinique à l’Université d’Aix- Marseille, Psychanalyste Membre d’Espace analytique. Initiateur avec Stefan Chedri et Pdt de l’Appel des appels (remettre l’humain au coeur de la société). Parmi ses derniers ouvrages : « Homo drogus » (avec Hélène Fresnel, 2019, Harper Collins), « La nudité du pouvoir Comprendre le moment Macron » (2018, LLL), « Un monde sans esprit » (2017, LLL), «Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? » (2014, LLL).

Avec Roland GORI

Notre sol s’est dérobé, nos fondations s’effondrent…

Comment alors penser l’avenir ?

Les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermo-industrielles se sont effondrées.

Nous sommes pris sous les décombres de cet effondrement.

Comme en attestent nos malheurs actuels, pandémie, crise climatique, crises sociales et psychiques, symptômes de notre impréparation culturelle, sociale et civilisationnelle.

Roland GORI est Professeur honoraire de Psychopathologie clinique à l’Université d’Aix- Marseille, Psychanalyste Membre d’Espace analytique. Initiateur avec Stefan Chedri et Pdt de l’Appel des appels (remettre l’humain au coeur de la société). Parmi ses derniers ouvrages : « Homo drogus » (avec Hélène Fresnel, 2019, Harper Collins), « La nudité du pouvoir Comprendre le moment Macron » (2018, LLL), « Un monde sans esprit » (2017, LLL), «Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? » (2014, LLL).

Avec Roland GORI

MJC héritan 24 Rue del’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par