Université Populaire Économiser vraiment l’eau à la maison Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, mercredi 6 mars 2024.

Université Populaire Économiser vraiment l’eau à la maison Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Dans cette conférence il s’agira d’anticiper les défis que représente l’accès à l’eau dans les foyers individuels face aux bouleversements qui se profilent et d’envisager l’avenir d’une ressource de plus en plus fragile et rare.

Par Claude Micmacher, géographe et ancien éco-architecte, auteur du Manuel de construction

rurale et alternative .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 19:00:00

fin : 2024-03-06 22:00:00

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@ecocentre.org

