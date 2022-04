Université populaire du Théâtre 14 : Rencontre avec Pierre Maillet Théâtre 14 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Université populaire du Théâtre 14 : Rencontre avec Pierre Maillet Théâtre 14, 21 mai 2022, Paris.

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Venez rencontrer le comédien Pierre Maillet à l’occasion des représentations du spectacle “Une vie d’acteur” au Théâtre 14. Tous les samedis matin à 11h au Théâtre 14, rencontrez un artiste, un penseur, un philosophe dans le cadre de l’Université Populaire du Théâtre 14. Samedi 21 mai, venez rencontrer le comédien Pierre Maillet à l’occasion des représentations du spectacle Une vie d’acteur de Tanguy Viel, mis en scène par Emilie Capliez, du 24 au 28 mai au Théâtre 14. La rencontre sera retransmise en live sur la chaîne YouTube et le compte Facebook du Théâtre 14 si vous ne pouvez vous déplacer ! Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact : https://theatre14.mapado.com/event/76599-les-rencontres-de-l-universite-populaire-pierre-maillet 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14 https://theatre14.mapado.com/event/76599-les-rencontres-de-l-universite-populaire-pierre-maillet

