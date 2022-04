Université populaire du Théâtre 14 : Rencontre avec Denis Lavant Théâtre 14 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Université populaire du Théâtre 14 : Rencontre avec Denis Lavant Théâtre 14, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Venez rencontrer l’acteur Denis Lavant à l’occasion des représentations du spectacle “La Dernière bande” au Théâtre 14. Tous les samedis matin à 11h au Théâtre 14, rencontrez un artiste, un penseur, un philosophe dans le cadre de l’Université Populaire du Théâtre 14. Samedi 18 juin, venez rencontrer l’acteur Denis Lavant à l’occasion des représentations du spectacle La Dernière bande, mis en scène par Jacques Osinski, du 7 au 25 juin au Théâtre 14. La rencontre sera retransmise en live sur la chaîne YouTube et le compte Facebook du Théâtre 14 si vous ne pouvez vous déplacer ! Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact : https://theatre14.mapado.com/event/76634-les-rencontres-de-l-universit-populaire-denis-lavant 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14 https://theatre14.mapado.com/event/76634-les-rencontres-de-l-universit-populaire-denis-lavant

©Luc VALIGNY

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre 14 Adresse 20, avenue Marc Sangnier Ville Paris lieuville Théâtre 14 Paris Departement Paris

Théâtre 14 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Université populaire du Théâtre 14 : Rencontre avec Denis Lavant Théâtre 14 2022-06-18 was last modified: by Université populaire du Théâtre 14 : Rencontre avec Denis Lavant Théâtre 14 Théâtre 14 18 juin 2022 Paris Théâtre 14 Paris

Paris Paris