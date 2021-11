Université populaire d’histoire de l’art – Pierre Wat Argentan, 12 octobre 2021, Argentan.

Université populaire d’histoire de l’art – Pierre Wat Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille Argentan

2021-10-12 20:00:00 – 2021-10-12 Le Quai des Arts 1 rue de la Feuille

Argentan Orne Argentan

Conférences

« Université populaire : car il s’agit de découvrir, d’apprendre à voir et de se délecter devant des œuvres des XIXe et XXe siècles. En six séances, nous aborderons des figures majeures (Monet, Cézanne, Picasso, Bacon), des thèmes joyeux (le cirque) et graves (la guerre), et nous irons à la rencontre d’une des plus grandes artistes femmes du XXe siècle : Louise Bourgeois. Ce programme, conçu comme une initiation, fera écho à l’actualité des expositions du Musée Léger/Mare, ainsi qu’au rôle fécond de la Normandie dans l’histoire de l’art. »

Pierre Wat est Professeur des universités, écrivain et contributeur du magazine L’Œil, magazine de référence sur l’art. Il est l’un des historiens de l’art les plus réputés de sa génération et l’un des meilleurs pédagogues actuels. Derniers ouvrages parus : Pérégrinations, paysages entre nature et histoire (Hazan, 2017), Hans Hartung, la peinture pour mémoire (Hazan, 2019).

12 octobre CLAUDE MONET │16 novembre PICASSO ET LE CIRQUE │14 décembre PAUL CÉZANNE

25 janvier FRANCIS BACON │ 15 février LOUISE BOURGEOIS │ 1er mars ARTISTES EN GUERRE

Le mardi à 20h •1h30 •Gratuit

Conférences

contact@quaidesarts.fr +33 2 33 39 69 00 https://www.quaidesarts.fr/

