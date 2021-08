UNIVERSITÉ POPULAIRE D’HISTOIRE DE L’ART – FERNAND LEGER LE BAL BLOMET, 28 novembre 2021, Paris.

“Ouvrir les yeux face à l’art et, plus encore, grâce à l’art” – Pierre Wat

Le Bal Blomet et le magazine L’Oeil s’associent pour créer la première « Université populaire d’histoire de l’art », un cycle de conférences sur les grands peintres ouvert au public certains dimanches à 10h30

Le Bal Blomet renoue avec son riche passé artistique. Lui qui a reçu les plus grands artistes et écrivains des années folles, Man Ray, Calder, Miró, Van Dongen, Kiki de Montparnasse, Hemingway, Desnos…, venus applaudir Joséphine Baker, poursuit le cycle de conférences sur les grands peintres animé par Pierre Wat.

Professeur à l’université, écrivain et contributeur du magazine L’Oeil, magazine de référence sur l’art, Pierre Wat est l’un des historiens de l’art les plus réputés de sa génération et l’un des meilleurs pédagogues actuels. Pour ce cinquième cycle de conférences, celui-ci présente l’aventure de la peinture contemporaine à travers la vie et l’œuvre de Henri MATISSE, Chaïm SOUTINE et Willem DE KOONING, Edvard MUNCH, Fernand LÉGER et Jackson POLLOCK

Le projet de cette « Université populaire d’histoire de l’art – L’Oeil-le Bal Blomet » est grand : « Il s’agira, dit Pierre Wat, de découvrir ces artistes, leur production, leurs oeuvres majeures, la façon dont elles s’inscrivent dans le siècle et contribuent à le façonner. Il s’agira surtout, grâce à ces artistes, de prendre le temps de regarder : d’ouvrir les yeux face à l’art et, plus encore, grâce à l’art. »

