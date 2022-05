Université populaire de Montivilliers Montivilliers, 21 mai 2022, Montivilliers.

Université populaire de Montivilliers Montivilliers

2022-05-21 – 2022-05-21

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Pour la toute première fois, la Ville de Montivilliers met en place une Université populaire dans le cadre de sa saison culturelle 2021/2022 axée sur la “transition écologique”. Six rendez-vous sont programmés avec certains artistes de la saison culturelle et des acteurs locaux, afin d’échanger sur la nécessité de repenser nos mobilités, de réfléchir sur nos modes de consommation, de sensibiliser au dérèglement climatique.

Ce dernier rendez-vous de la saison aura pour thème “Agriculture et circuits courts” avec pour intervenants Clément Lechartier, maraîcher à la ferme Jamato de Gonneville-la-Mallet ; Axel Férard, éco-aventurier et président de l’association Graine d’Odyssées ; Montiv Amap.

Cette agriculture intensive pleine de promesses et qui devait nourrir le monde a échoué puisqu’aujourd’hui 9 millions de personnes meurent de faim chaque année dans le Monde. Chiffre d’autant plus incompréhensible quand on sait que la production mondiale d’aujourd’hui pourrait nourrir 12 milliards d’habitants ! Plus de 41.200 kilos de nourritures sont jetés chaque seconde dans le monde ! Cela représente 1,3 milliards de tonnes, soit 1/3 de la production mondiale.

De plus, l’impact de cette agriculture du « toujours plus », est également catastrophique pour la préservation de la biodiversité, la gestion des sols, la protection de l’eau, le partage social, la santé et les émissions de gaz à effets de serre.

N’y aurait-il pas une cohérence à retrouver ?

Vendredi 20 mai 2022 à 18h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Gratuit.

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/culture/

