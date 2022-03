Université populaire de Montivilliers Montivilliers, 25 mars 2022, Montivilliers.

Université populaire de Montivilliers Montivilliers

2022-03-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-25

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Intervenants : Audrey Vernon et une classe du lycée Jean Prévost de Montivilliers.

Pour la toute première fois, la Ville de Montivilliers met en place une Université populaire dans le cadre de sa saison culturelle 2021/2022 axée sur la “transition écologique”. Six rendez-vous sont programmés avec certains artistes de la saison culturelle et des acteurs locaux, afin d’échanger sur la nécessité de repenser nos mobilités, de réfléchir sur nos modes de consommation, de sensibiliser au dérèglement climatique.

Ce troisième rendez-vous aura pour titre : Écologie, maintenant, il faut se battre ! Ce moment sera animé par Audrey Vernon une artiste qui pense que l’art peut faire changer les mentalités. Le péril écologique nous demande d’arrêter de consommer et de produire, or nous avons été façonnés pour faire l’exact contraire : depuis que nous sommes tout petits, on nous apprend à être des consommateurs, à être productifs.

Les élèves du Lycée Jean Prévost liront avec elle des textes sur l’écologie qu’ils auront choisis ainsi que des textes qu’ils auront écrits pour dresser un constat mais aussi tenter de projeter un futur désirable désincarcéré des affres de l’extractivisme où travailler plus pour gagner plus est un mantra qui empoisonne nos sociétés.

Une proposition, émouvante et galvanisante !

Le lendemain, dans cette même salle, à 20h30, Audrey Vernon se produira avec son dernier spectacle “Billion Dollar Baby”..

Vendredi 25 mars 2022 à 18h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Gratuit.

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/culture/

Montivilliers

