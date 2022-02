Université Populaire de Monségur: l’égalité et la réalité espagnole Monségur, 24 février 2022, Monségur.

EUR 0 0 L’Université populaire propose des conférences d’environ une heure et sont suivies d’un dialogue avec le conférencier.

Depuis 1977, les Espagnols ont connu un approfondissement permanent de la politique et de la démocratie comme instrument de résorption des conflits et d’arbitrage entre les intérêts contradictoires. La politique a permis de dépasser les fractures de la Guerre civile grâce à une volonté de réconciliation et de consensus sur des questions essentielles. Aujourd’hui cet acquis est remis en question.

Benoît Pellistrandi (1966), historien, a vécu en Espagne de 1995 à 2005. Il a été directeur des études à la Casa de Velázquez (Madrid) et est l’auteur de Les fractures espagnoles qui sort chez Gallimard en mars 2022 (Folio-Histoire) et Le labyrinthe catalan (DDB, 2019). Il est professeur d’histoire en classes préparatoires au lycée Condorcet (Paris).

