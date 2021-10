Université populaire : Cyberpunk’s not dead Le Havre, 22 novembre 2021, Le Havre.

Université populaire : Cyberpunk’s not dead 2021-11-22 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-22

Le Havre Seine-Maritime

Conférence en ligne : Cyberpunk’s not dead

Avec Yannick Rumpala (maître de conférences en science politique à l ‘université de Nice. Il vient de publier en 2021 “Cyberpunk’s not dead. Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité”, aux éditions Le Bélial).

Marquée par différentes crises, cette dernière décennie a connu un regain d’intérêt pour les cultures punk, tandis qu’internet et la numérisation des interactions prenaient une importance toujours plus grande. Le politologue Yannick Rumpala propose de reconsidérer l’apport de la littérature cyberpunk à la compréhension de ces phénomènes. Le concept même de cyberespace a été forgé dans cet univers culturel, lequel, dès les années 1980, pensait le présent à travers la critique des utopies technologiques, en la reliant aux changements sociaux et politiques en cours.

En quoi et comment les visions du cyberpunk peuvent-elles encore faire sens aujourd’hui, face à la pensée écologique et aux questionnements sur les intelligences artificielles ? C’est tout l’objet de cette conférence en ligne.

Le lundi 22 novembre à 18h, en ligne.

Conférence en ligne : Cyberpunk’s not dead

Avec Yannick Rumpala (maître de conférences en science politique à l ‘université de Nice. Il vient de publier en 2021 “Cyberpunk’s not dead. Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité”,…

Conférence en ligne : Cyberpunk’s not dead

Avec Yannick Rumpala (maître de conférences en science politique à l ‘université de Nice. Il vient de publier en 2021 “Cyberpunk’s not dead. Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et posthumanité”, aux éditions Le Bélial).

Marquée par différentes crises, cette dernière décennie a connu un regain d’intérêt pour les cultures punk, tandis qu’internet et la numérisation des interactions prenaient une importance toujours plus grande. Le politologue Yannick Rumpala propose de reconsidérer l’apport de la littérature cyberpunk à la compréhension de ces phénomènes. Le concept même de cyberespace a été forgé dans cet univers culturel, lequel, dès les années 1980, pensait le présent à travers la critique des utopies technologiques, en la reliant aux changements sociaux et politiques en cours.

En quoi et comment les visions du cyberpunk peuvent-elles encore faire sens aujourd’hui, face à la pensée écologique et aux questionnements sur les intelligences artificielles ? C’est tout l’objet de cette conférence en ligne.

Le lundi 22 novembre à 18h, en ligne.

dernière mise à jour : 2021-10-13 par