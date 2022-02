Université populaire : Comment va l’estuaire de la Seine ? Le Havre, 25 avril 2022, Le Havre.

Université populaire : Comment va l’estuaire de la Seine ? Le Havre

2022-04-25 18:00:00 – 2022-04-25

Le Havre Seine-Maritime

Conférence : Comment va l’estuaire de la Seine ?

Avec Franck Le Foll (professeur des universités et directeur de l’UMR-I SEBIO, laboratoire de l’université Le Havre Normandie et de l’INERIS).

La Seine déverse ses eaux dans l’un des plus grands estuaires d’Europe, après avoir irrigué un quart de la population et de l’agriculture métropolitaine ainsi que le plus important complexe industrialo-portuaire national.

Ce territoire héberge également des zones naturelles majeures sur le plan écologique, qui témoignent de l’impact de l’Homme sur l’environnement depuis 250 ans. Après le pic de dégradation des eaux des années 50 à 80, que reste-t-il des polluants historiques ? Pourquoi parle-t-on de contaminants émergents ? Peut-on mesurer l’état de santé de l’estuaire et prévoir son évolution ?

L’écotoxicologie apporte un ensemble de connaissances sur les polluants aquatiques, leurs effets sur les organismes et les écosystèmes. Cette conférence fera le point sur la contribution de cette discipline à la surveillance de la qualité des eaux et à la réduction du risque toxique à la source.

Le lundi 25 avril à 18h, à l’Université Le Havre Normandie – UFR Lettres et sciences humaines (Amphi Jules Durand)

Accès libre et gratuit.

+33 2 32 74 40 00 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?mot39

Le Havre

