UNIVERSITE POPULAIRE ATELIERS DE CONVERSATION EN ESPAGNOL Langres, jeudi 16 mai 2024.

UNIVERSITE POPULAIRE ATELIERS DE CONVERSATION EN ESPAGNOL Langres Haute-Marne

Tout public

Avec Elie Ferrandon.

Venez converser en espagnol !

Cet atelier est ouvert à tous, quel que soit le niveau d’espagnol ; il se veut un lieu de partage et de rencontre ; on y apporte son expérience ou son désir de découverte le plus concrètement possible spécialités gastronomiques, musiques, livres, présentation culturelle ou approche politique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-16

8 Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bonjour@legout-desautres.fr

L’événement UNIVERSITE POPULAIRE ATELIERS DE CONVERSATION EN ESPAGNOL Langres a été mis à jour le 2024-02-01 par Antenne du Pays de Langres